Arschbomben-Meisterschaft in Oberstenfeld Hauptsache, es platscht ordentlich

Zunächst einmal: Möglichkeiten, eine Arschbombe zu machen, gibt es viele. Man kann beim Sprung etwa ein Bein angewinkelt halten oder aber auch beide, man kann im Schneidersitz ins Wasser plumpsen, die Beine nach oben oder auch rechtwinklig nach vorne strecken. Hauptsache – und das ist ganz wichtig – es platscht so richtig schön. Und zwar so schön, dass am besten alle drumherum ordentlich nass werden. Bei den Temperaturen am Freitag eine Wohltat.