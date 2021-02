Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart Neue Chance für die zweite Angriffsreihe

Gut möglich, dass Roberto Massimo auf der rechten Seite mal wieder von Anfang an ran darf. Tanguy Coulibaly und Philipp Förster sind ebenfalls Kandidaten für einen Startelfeinsatz. Die beiden spielten zuletzt beim famosen 5:1 in Dortmund gemeinsam in der Offensive. Für Sasa Kalajdzic bliebe trotz zweier Ausfälle im Sturm nur die Rolle des ersten Jokers. Aber irgendein Ass auf der Bank braucht der Trainer schließlich noch. Und wer tritt an den Punkt, sollte es erneut Elfmeter für den VfB geben? Matarazzo: „Derjenige, der ein gutes Gefühl hat.“