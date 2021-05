Architekturstars BIG – Bjarke Ingels Group BIG haben den Dreh raus

Stuttgart - BIG – das steht für Bjarke Ingels Group, ein Architekturbüro, das der Däne Bjarke Ingels 2006 in Kopenhagen gründete und das seither zu einem Global Player der Architektur avanciert ist; inzwischen sind 17 Partner am Werk, mit Niederlassungen in New York, London und Barcelona. Größe ist nicht nur dem Büronamen immanent, sondern auch vielen der Bauten von BIG.