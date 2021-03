Pritzker-Preis 2021 Architekturduo Lacaton & Vassal gewinnt

International renommiert

Die 1955 im französischen Saint-Pardoux geborene Lacaton und der 1954 im marokkanischen Casablanca geborene Vassal hatten sich beim Studium in Bordeaux kennengelernt und 1987 in Paris ein Architektur-Büro eröffnet. Gemeinsam haben sie an mehr als dreißig Projekten in Europa und Afrika gearbeitet – zu den bekanntesten gehört der Aus- und Umbau des Ausstellungsgebäudes Palais de Tokyo in Paris. Beide lehren immer wieder an verschiedenen Universitäten, auch in Deutschland.