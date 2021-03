Architekturmuseum zeigt bepflanzte Bauten Grün, grün, grün sind die Häuserkleider

Beispiele aus aller Welt

Häuser in grüne Kleider hüllen, wie es Ingenhoven Architects am Rhein gemacht haben, Kräuter und Sträucher auf Betonwänden und Dächern sprießen lassen: Was das bringt, wie das geht, wie viel es kostet (oftmals weniger, als Kritiker behaupten, wenn es klug gemacht ist) und wie fantastisch das zum Teil aussehen kann: Das zeigen die Schau „Einfach Grün – Greening the City“ im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt und der begleitende Katalog (304 Seiten, 19 Euro) mit Beispielen aus aller Welt.