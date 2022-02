Amtsgericht Marbach Wechsel an der Gerichtsspitze

Marbach - In der Direktion des Amtsgerichts Marbach gibt es einen personellen Wechsel. Ende Januar hat die bisherige Direktorin, Ursula Ziegler-Göller, das Haus verlassen. Die 58-Jährige ist mit Wirkung zum 1. Februar zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht Heilbronn ernannt worden. Das teilte die dortige Pressestelle am Dienstag mit. Wer ihr Nachfolger wird, ist noch unklar. „Die Stelle ist jetzt ausgeschrieben worden“, sagt die Verwaltungsleiterin in Marbach, Claudia Braun.