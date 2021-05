Altstadtnahe Test-Möglichkeit in Marbach Schnelltestzentrum zieht in Haffnerhalle

Es schauen alle auf die Inzidenz – und das seit Tagen. Denn: Öffnungen winken. Seit diesem Mittwoch ist das Einkaufen mit Termin (Click and Meet) im Landkreis Ludwigsburg bereits wieder erlaubt, die Gastronomie könnte zeitnah folgen und innen und außen wieder öffnen, da die Inzidenz am Mittwoch nun schon am zweiten Tag in Folge unter der kritischen Marke von 100 lag. Auf die Zahl hat auch Volker Bury vom marktdreizehn in Marbach stets ein Auge, denn auch er würde seine Gäste gerne wieder außen und innen bewirten. Deshalb hat er der Stadt auch vorausschauend am Dienstag eine E-Mail geschrieben, in der er darum bat, möglichst kurzfristig eine Teststelle altstadtnah anzubieten.