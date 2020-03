Alle Städte und Gemeinden reagieren Kommunen sagen Veranstaltungen ab

Die Stadt Beilstein schließt das Hallenbad, die Stadthalle und die Sportanlagen bis 19. April und sagt städtische Veranstaltungen ab. Auch der Ostermontagsmarkt als größte städtische Veranstaltung sei betroffen, so Bürgermeister Patrick Holl. Wer aufs Rathaus will, muss sich telefonisch anmelden. Das Herzog-Christoph-Gymnasium ist am Montag geschlossen. Wer in wichtigen Bereichen wie Krankenhaus, Pflegeheim oder Polizei arbeitet, kann sich zwecks Notfallbetreuung der Kinder an die Gesamtleitung der Kitas und die Leitung der Kernzeitenbetreuung wenden.

Großbottwar hat bis Ende März alle Veranstaltungen samt öffentlichen Terminen der Bücherei abgesagt. Betroffen von den Vorsichtsmaßnahmen ist auch die Einweihung der Harzberghalle, die bis auf Weiteres verschoben wird. Bei Trauungen im Standesamt sind maximal 20 Personen zulässig, die Sitzmöglichkeiten in der Aussegnungshalle werden halbiert.

In Benningen stünden derzeit keine eigenen Veranstaltungen an, sagte Schultes Klaus Warthon. Vereine hätten der Rathausempfehlung folgend Termine in öffentlichen Räumlichkeiten abgesagt. Wie die Schule wird auch die Bücherei ab Dienstag geschlossen sein; am Montag können noch Bücher entliehen werden. Es wird darum gebeten, dass die Bürger das Rathaus nur bei nicht verschiebbaren Angelegenheiten aufsuchen.

In Murr gibt es keine generellen Absagen, es werde wegen der dynamischen Lage von Fall zu Fall entschieden, sagt Schultes Torsten Bartzsch. Tatsächlich sei bisher aber fast alles abgesagt worden.

Mundelsheim hat aktuell keine eigenen Veranstaltungen. Die Käsberghalle ist durch den Stopp von Handball- und Tischtennisbetrieb quasi stillgelegt, so Rathauschef Boris Seitz. Die Grundschule hat am Montag noch geöffnet, Unterricht gibt es aber nicht mehr. Obergrenzen für Trauungen und anderes gibt es keine.

Die Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen findet statt, gemeindeeigene Veranstaltungen sind bis zu den Osterferien abgesagt. Rathausbesucher werden möglicherweise nur nach Voranmeldung eingelassen, das entscheidet ein Krisenstab am Wochenende. Notfallgruppen in Kitas wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

In Affalterbach wurden alle Veranstaltungen auf freiwilliger Basis bis nach den Osterferien abgesagt. Über Sitzungen des Gemeinderats werde sukzessive entschieden, sagte Bürgermeister Steffen Döttinger.

Pleidelsheim sagt alle gemeindeeigenen Veranstaltungen ab und empfiehlt das auch den Vereinen. Trauungen sind nicht betroffen.

Oberstenfeld hat bereits vor einiger Zeit einen Seniorennachmittag abgesagt, auch andere kommunale Veranstaltungen finden vorerst nicht statt. Was gemeindeeigene Räume betrifft, sagt Schultes Markus Kleemann, sei ihm aktuell keine Veranstaltung bekannt.

In Kirchberg habe die Gemeinde die Veranstalter informiert, die hätten daraufhin ihre Events freiwillig abgesagt. In der nächsten Woche werde dann entschieden, ob Gebäude geschlossen würden, teilt Bürgermeister Frank Hornek auf Nachfrage mit.

Auch Kirchen, Seniorenstift, VHS und Polizei reagieren

Die Kirchen agieren gleichermaßen vorsichtig. „Vonseiten der Landeskirche gibt es keine neuen Hinweise“, erklärte der evangelische Dekan Ekkehard Graf. Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart bat „um Rücksichtnahme und verantwortungsvolles Handeln“ im Hinblick auf Gottesdienste oder Trauerfeiern. Firmgottesdienste sind bis 30. April abgesagt, normale Gottesdienste fänden dagegen statt, sagte die katholische Dekanatsreferentin Birgitta Negwer. Beide Kirchen beachten jedoch besondere Hygienemaßnahmen – größere Sitzabstände beispielsweise oder der Verzicht aufs Händeschütteln.



Ob Gottesdienste der evangelischen Kirche stattfinden, sei letzten Endes die Entscheidung der einzelnen Gemeinden, erklärte Ekkehard Graf. Ersatzlos gestrichen sei jedoch „mit schwerem Herzen für beide Seiten“ der sonst alle 14 Tage im Marbacher Seniorenstift stattfindende Gottesdienst, zu dem auch Bewohner des Marbacher Südens sonst gerne kämen. Auch andere Veranstaltungen für ältere Menschen fallen aus.



Aus Sicherheitsgründen wird es beim CVJM in Steinheim bis zum 19. April keine Jugendgruppen mehr geben. Nicht stattfinden werden zudem unter anderem das Konzert des Posaunenchors in der Marbacher Stadtkirche oder der Bezirksposaunentag am 22. März.



Für das Seniorenstift in Marbach erklärte dessen Leiter Helmut Wiedenhöfer, man schwanke „zwischen Panikmache, ziellosem Aktionismus und dem Schutz der Bewohner“. Letzten Endes sei das eine gewisse Gratwanderung, da ältere Menschen als Risikogruppe gälten. Eine offizielle Anordnung gebe es derzeit nicht, doch habe man beschlossen, die Besucher auf den engsten Angehörigenkreis zu beschränken. „Ehepartner und Kinder dürfen kommen und selbstverständlich auch das medizinische Personal“, erläutert Helmut Wiedenhöfer.



Veranstaltungen und Kurse der Schiller-Volkshochschule wird es ebenfalls vorerst – bis zum Ende der Osterferien – nicht geben.



Und auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg beugt vor. Ziel sei es, „auch bei Betroffenheit von Polizeibeamten und dadurch gegebenenfalls notwendigen Quarantänefällen in der Polizei“ den Dienst ohne spürbare Sicherheitseinbußen für die Bürger aufrechtzuerhalten, teilte die Behörde am Freitag mit.

