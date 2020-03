Bildungseinrichtungen werden geschlossen Schulen sind vorbereitet

Das Beilsteiner Herzog-Christoph-Gymnasium wollte am Freitagvormittag keine Auskünfte geben, am Nachmittag war niemand mehr zu erreichen. An der Matern-Feuerbacher-Realschule in Großbottwar gab es am Freitag eine erste Dienstbesprechung zur Beratung. „Spannend wird das ja auch im Hinblick auf die Abschlussprüfungen – was kommt da auf uns zu?“, so der Schulleiter Jochen Haar.