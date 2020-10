Ärger um Kundgebungen in Marbach Anwohner fühlen sich von Versammlungen belästigt

Entsprechende Beschwerden landeten auch schon beim Ordnungsamt der Stadt Marbach, wie dessen Leiter Andreas Seiberling bestätigt. „Im Wesentlichen geht es um die Lautstärke“, so Seiberling. Da die Stadt nicht die zuständige Behörde sei, habe man die Beschwerden an das Landratsamt Ludwigsburg weitergegeben, verbunden mit der Bitte, doch zu prüfen, ob die Veranstaltungen mal an einem anderen Standort stattfinden könnten. Doch der Ortswechsel müsste wohl vom Veranstalter selbst ausgehen, denn das Grundrecht der Versammlungsfreiheit erstreckt sich auf die freie Wahl von Ort, Zeit und Inhalt der Versammlung, solange die öffentliche Sicherheit oder Ordnung dadurch nicht gefährdet ist, erklärt der Pressesprecher des Landratsamtes, Andreas Fritz. Die Versammlung werde nach Paragraf 14 Versammlungsgesetz beim Landratsamt als zuständiger Versammlungsbehörde angemeldet. Es gelten laut Fritz unter anderem folgende Auflagen: Das Treffen findet von 18 bis 21 Uhr statt, der Eingangsbereich der Stadthalle ist freizuhalten, die Lautsprecheranlagen sind so auszurichten, dass keine Beschallung des Wohngebiets erfolgt, die Versammlung soll seitlich neben dem Haupteingang der Stadthalle stattfinden. Was die monierte Lärmbeeinträchtigung angeht, war die Leiterin des Geschäftsteils Kreispolizeiangelegenheiten als zuständige Versammlungsbehörde zusammen mit zwei Beamten des Polizeipostens Freiberg am 12. Oktober vor Ort, informiert Andreas Fritz. Geprüft wurde das Einhalten der Auflagen. „Einvernehmlich wurde festgestellt, dass die Auflagen weitgehend eingehalten wurden und unter anderem auch keine wesentlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Lärm für die Anwohner verursacht werden.“