Kritik im Marbacher Gemeinderat Querdenker verteilen Flugblätter in Briefkästen

Was die auf den Flyern angeführte fehlende Ansteckungsgefahr durch Kinder angeht, räumt der Marbacher Mediziner, David Strodtbeck, ein, dass es fraglich ist, ob Kinder tatsächlich Erwachsene in großem Maße anstecken können. „Was ich aber nicht verstehe, ist die Argumentation, dass das Tragen von Masken den Kindern schaden würde. Hier gibt es keinerlei Evidenz oder Nachweis. Das wird meiner Meinung nach in den Flyern völlig falsch wiedergegeben. Ich persönlich wüsste von keinem Fall, bei dem ein gesundes Kind, das eine Maske trägt, hiervon Schaden nehmen würde“, so Strodtbeck, der in der Schillerstadt die Corona-Schwerpunktpraxis leitet. „Zu diskutieren wäre es eventuell bei Asthma-Kindern, die medikamentös nicht gut eingestellt sind oder trotz der medikamentösen Therapie dauerhaft Luftnot haben. Hier ist, denke ich, auch eine Attest-Ausstellung zur Befreiung der Maske gut zu vertreten. Ansonsten würde mir kein Grund einfallen, der gegen die Benutzung von Masken auch im Unterricht spricht.“

Das Landratsamt Ludwigsburg weist die in den Flyern vertretene Meinung entschieden zurück, erklärt der Pressesprecher der Behörde, Andreas Fritz. Rückmeldungen von Eltern, dass ihre Kinder wegen der Maskenpflicht in der Schule Schwindel und Kopfweh bekommen, erhalte er nur aus dem Kreis, die dem „Flyerverfasser“ angehören, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes, Thomas Schönauer. Dass der Anstieg der positiven Fälle nur entsteht, weil mehr getestet wird, wie es in dem Flyer heißt, könnte man mit einiger Berechtigung postulieren, so Schönauer. „Man könnte es auch überprüfen, wenn man die Zahl der positiven Abstriche ins Verhältnis zur Gesamtzahl setzt. Und das jetzt und in der ersten Welle. Da wir aber die Gesamtzahl nicht kennen, die Tests sind nicht meldepflichtig, können wir dies nicht.“

Engelmanns Antrag, Verwaltung und Gemeinderat sollten in einem Brief an die Bürger um Solidarität bitten und für das Einhalten der Hygiene und Abstandsregeln werben, wurde am Donnerstag von allen Fraktionen und von Bürgermeister Jan Trost befürwortet. „Das Virus ist da und gefährlich – auch wenn die Querdenker das anders sehen“, erklärte der Rathauschef. Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern fand die Idee eines Schreibens an die Bevölkerung ebenfalls gut, warnte allerdings vor zu großen Hoffnungen. „Es gibt Unbelehrbare, mit denen wir leben müssen und die verantwortungslos sich selbst und anderen gegenüber handeln.“ Doch die sind, betonte Engelmann, in der Minderheit. „Querdenker sind eine kleine, aber laute Minderheit. Die Mehrheit der Menschen – auch hier bei uns in Marbach – ist vernünftig.“

Strafrechtlich sind die Flyer laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Peter Widenhorn, nicht relevant. „Zu den Aussagen kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Es wird auch nicht zu strafbarem Verhalten aufgerufen.“