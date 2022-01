Ärger auf dem Akademiehof Murrer soll Mädchen angefasst und geschlagen haben

Als der 26-Jährige weiter nicht lockerließ, wehrten sich die Mädchen schließlich. Eines fasste den Angeklagten an den Schultern, drückte ihn gegen eine Wand und rief dabei deutlich: „Aufhören!“ Daraufhin habe ihr der Angeklagte über der Kleidung an die Brüste gefasst. Das sah eine Freundin des Mädchens und versuchte einzugreifen. Auch sie wurde vom Angeklagten gleich mehrfach unsittlich angefasst. Daraufhin eilte noch die dritte Freundin herbei – ihr verpasste der Angeklagte schließlich einen Faustschlag auf den Kiefer. Damit war der Punkt erreicht, an dem die Mädchen die Polizei alarmierten. Nach dem Abend, so schilderte eine Zeugin weiter, hätte es den 26-Jährigen nach wie vor auf dem „Aka“, wie der Akademieplatz unter den Jugendlichen bezeichnet wird, gesehen und jedes Mal ein „ungutes Gefühl“ gehabt.