Sicherheitstag des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Akademiehof und Bürgergarten im Fokus

Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland haben am vergangenen Freitag einen länderübergreifende Sicherheitstag auf die Beine gestellt. Auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg beteiligte sich mit Kontrollen in den Bereichen Bietigheim-Bissingen, Böblingen und Ludwigsburg an der Aktion. Unterstützt wurden die Polizeirevier vor Ort dabei durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz. "Die Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein zentrales Handlungsfeld für die Polizei", führte Polizeipräsident Burkhard Metzger aus. "Straftaten und bedeutende Ordnungswidrigkeiten in der Öffentlichkeit tragen in großen Maße dazu bei, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu beeinträchtigen. Die Geschehnisse in den letzten Wochen und Monaten, nicht zuletzt die Vorfälle am Eckensee in Stuttgart, haben gezeigt, dass wir als Polizei hier besonders gefordert sind."