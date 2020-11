Zwischen Beilstein und Gronau von der Straße abgekommen VW stürzt Böschung hinunter

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagabend zwischen Beilstein und Gronau von der glatten Straße abgekommen und verunfallt. Der VW-Fahrer war gegen 20.50 Uhr alleine unterwegs, als er wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in den Seitenstreifen geriet und sich in Folge dessen zunächst mehrfach überschlug. Anschließend stürzte der Wagen noch gut fünf Meter eine Böschung herunter, ehe er zum Stillstand kam.