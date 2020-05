Zweiter Hochzeitstag von Harry und Meghan Royaler Neubeginn in der amerikanischen Glitzerwelt

Für Harry ist Malibu ein Sehnsuchtsziel, seit er ein Teenager ist. Hier haben er und sein Bruder William vermutlich glückliche Tage verbracht, als sie 12 und 15 Jahre alt waren. Ihre Mutter Diana hatte sie hierher mitgebracht, als sie mit Dodi Fayed liiert war – der Mann, mit dem sie in Paris in den Tod raste. Der Filmproduzent Fayed und Diana waren gerade dabei, in Malibu ein neues Leben aufzubauen, als das Unglück passierte. William und Harry sollten zwischen Los Angeles und London hin- und herfliegen, bis sie auf eigenen Beinen standen. Doch dazu kam es nie. So wirkt es, als ob Harry mit dem Umzug nach Los Angeles auch ein wenig den unerfüllten Traum seiner Mutter lebt.

Fernsehkarrieren denkbar

Die partyfreie Zeit in Los Angeles gibt Harry und Meghan nicht nur Luft und Raum, einen angemessenen Wohnsitz zu beziehen. Die beiden arbeiten emsig daran, ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Meghan, die aus L.A. stammt und schon vor der Heirat mit Harry eine Fernsehkarriere hatte, hat bereits mit ihrem neuen Berufsleben losgelegt. Die Agentur Sunshine Sachs hat ihr einen Job bei Disney Plus verschafft, wo sie die Hintergrund-Stimme für eine Tierdokumentation spricht.

Die Zukunft für Harry ist deutlich weniger klar. Einige Hinweise gibt es jedoch. So trat er im Februar auf einem Firmengipfel des Geldinstituts J.P. Morgan auf und sprach offenherzig über seine Kindheit im Rampenlicht und den traumatischen Verlust seiner Mutter. Bereits im vergangenen Jahr unterschrieb er bei Oprah Winfrey einen Vertrag zur Koproduktion einer Dokumentationsserie zum Thema seelische Gesundheit.

Aber für Meghan und Harry soll das Dasein als Hollywood-Prominenz kein Selbstzweck werden. Als Royals hatten sich Meghan und Harry für eine riesige Bandbreite an wohltätigen Zwecken eingesetzt – von afrikanischen Nationalparks bis hin zu Behindertensport für Kriegsveteranen. Für ihr Leben nach der Krone haben sie eine neue Stiftung namens Archewell gegründet. In der vergangenen Woche wurden sie in Los Angeles dabei gesehen, wie sie Mahlzeiten an Krankenschwestern und Ärzte verteilten – ganz ohne großen Promiglitzer.