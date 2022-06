Zweiter Fall in einer Woche Deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken

Mehrere Todesfälle in den vergangenen Wochen

Es ist der zweite deutsche Badetote auf Mallorca innerhalb einer Woche. Am Montag war ein ebenfalls älterer Mann (Mitte 70) an der Küste von Santa Ponça im Südwesten der Insel verunglückt. Vor der Küste von Formentera südlich von Mallorca ertrank außerdem am vergangenen Freitag ein 71 Jahre alter Tourist aus Deutschland. Bereits in den Wochen zuvor hatte es mehrere Todesfälle an den Stränden der Balearen-Inseln gegeben. Zudem steige auch die Zahl der Rettungen von Badegästen, schrieb die „Mallorca Zeitung“.