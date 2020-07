Zweite Amtszeit in Murr Große Dankbarkeit prägt das Miteinander

Vertrauen war auch das Leitwort, das der Landrat Dietmar Allgaier in seinem Grußwort anklingen ließ. Im Gegensatz zu oft medial zu vernehmenden kritischen Stimmen sei laut einer Forsa-Umfrage das Vertrauen der Deutschen in die Vertreter des Staats in Zeiten der Corona-Pandemie gestiegen. Vertrauen spiegele sich aber auch in dem Wahlergebnis von Torsten Bartzsch wider. „Es war eine sehr gute Lösung“, sagte Allgaier über den Modus, allen Wählern Briefwahlunterlagen zuzusenden und trotzdem die Option offenzuhalten, in ein Wahllokal zu gehen. Lobend äußerte sich Allgaier darüber, dass Torsten Bartzsch in seiner Amtszeit die Projekte umsetzte, die er sich vorgenommen habe – von Kindergarten-Neubau, Neubaugebiet Langes Feld VI und dem Kreisverkehr an der Bergkelter über die neue Parkordnung an den Durchgangsstraßen bis zum Neubau des Jugendhauses sowie dem zweimaligen Dorfplatzfest 2014 und 2019. Mit seinen Kenntnissen habe Bartzsch jetzt die Chance, weitere Projekte tatkräftig anzupacken, wie etwa die Kleeblatt-Erweiterung, weiteren Wohnraum in einem Neubaugebiet sowie die Energiewende und den Glasfaserausbau.