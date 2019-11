Zwei Verletzte bei der SG Schozach-Bottwartal Die Laune ist absolut im Eimer

„Bei beiden besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss“, berichtet der Trainer, der befürchtet, „dass ich beide vor Weihachten nicht mehr in der Halle sehen werde.“ Kein Wunder, dass er sagt: „Ich hätte lieber in Dachau verloren und die zwei Spielerinnen behalten. Die Verletzungen trüben das ganze Wochenende.“ Am Montag werden beide erstmal zum Arzt gehen, dann „sehen wir weiter. Aber bei Tabea war heute Morgen alles dick und es sah am Samstag auch ganz übel aus“, sagt Stettner am Sonntag. Kraft hoffte am Samstag noch, dass nur die Kniescheibe raus sei, wie der Coach berichtet.