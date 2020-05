Zwei Verletzte bei Bietigheim Auto rutscht in die Enz

Ein 70 Jahre alter BMW-Lenker, der mit einer 52-jährigen Beifahrerin unterwegs war, wollte nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vermutlich eine kleine Pause einlegen und verließ deshalb die Bundesstraße 27, die er in Richtung Besigheim befuhr. Am Beginn der Kammgarnspinnerei bog er nach rechts auf einen geteerten, abschüssig verlaufenden Weg ab und hielt an. Als der 70-Jährige aussteigen wollte, bemerkte er, dass sich der BMW selbstständig in Bewegung setzte. Der Mann stieg sofort wieder ins Fahrzeug ein. Er konnte den BMW jedoch nicht anhalten, da der Motor ausgeschaltet und das Lenkradschloss arretiert waren. In der Folge rollte der Wagen mitsamt den Insassen über eine Grünfläche einen Abhang hinab. Der BMW überschlug sich schlussendlich und kam auf dem Dach halb im Uferbereich, halb in der angrenzenden Enz zum Liegen.