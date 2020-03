Zur Bürgermeisterwahl Erdmannhausen Kommentar: Wie erwartet

Wie erwartet weit abgeschlagen die anderen Kandidaten – allen voran Andreas Oberman, Ulrich Raisch, aber auch Jürgen Olma. Letzterer hat versucht, mit Verwaltungswissen zu punkten, aber das reicht nicht, um die Sympathien von Menschen zu gewinnen. Auch Marc Fuchs hat in dieser Wahl keine Rolle gespielt. Trotz seiner Erfahrung als Politberater. Trotz seines frühen und langen Wahlkampfes. Trotz seiner ungewöhnlichen oder vielmehr durchschaubaren Angebote an die Bürger wie etwa die Offerte, in Zeiten von Corona für sie einkaufen zu gehen. In drei Wochen werden die Erdmannhäuser erneut an die Wahlurnen gebeten. Dann reicht Robin Reindl oder Marcus Kohler eine Stimme Vorsprung. Es bleibt spannend.