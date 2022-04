Zum Tod von Ostbahn-Kurti Der Meister des Wiener Blues

Sein altmodisches Fasziniertsein von den USA galt den Mythen, nicht der Realität. Er guckte sich das Land lieber im Kino an als auf Reisen, so kam er zu ironischen (Liebes)-Erklärungen: Texas und Mexiko seien wie Südburgenland und Oststeiermark, also das gleiche. In Ostbahn-Kurtis inspirierten Dehnungen klang Deutsch so geschmeidig und sinnlich, als sei Rock nur für diese Sprache erfunden worden. Am Sonntag ist er im Alter von 73 Jahren zuhause tödlich verunglückt, und um zu erklären, wie traurig das ist, bräuchte es ein Lied von Ostbahn-Kurti.