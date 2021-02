Zu viele Motorradfahrer "Platte" muss gesperrt werden

Am Musikpark in Heilbronn hielten sich am Samstagabend und der Nacht ebenfalls mehrere Personengruppen unabhängig voneinander auf, die sich weder an den Mindestabstand noch an die Regelung der maximalen Anzahl an Haushalten gehalten haben. Hierbei konnten zeitweise bis zu 100 Fahrzeuge rund um den Europaplatz festgestellt werden, die regelmäßig mit ihre Autos Runden durch das Stadtgebiet drehten.