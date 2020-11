Zu viel Verkehr vor Schule Sorge über zu viele Raser vor der Grundschule

Angekommen sind die Sorgen der Quellen-Grundschule auch beim Ortschaftsrat, der sich in seiner Sitzung am Montag den Kopf über Lösungsmöglichkeiten zerbrach. Der Ortsvorsteher Jens Knittel warf als Überlegung in den Raum, ob man es vielleicht mit Schülerlotsen an der Straße probieren sollte, nachdem derzeit die Lehrer einen besonderen Blick auf die Lage haben. Diesen Faden nahm allerdings niemand so recht auf. Auch Birgit Gartner zeigt sich auf Nachfrage eher zurückhaltend, dass man diese Karte spielen sollte. Ebenfalls diskutiert wurde im Ortschaftsrat, ob eine Schwelle auf der Straße eingebaut werden sollte, um den Verkehr auszubremsen. „Das wäre eine gute Idee“, sagte Christiane Scheuing-Bartelmess von der SPD. „Das ist eine Zumutung für die Anwohner“, gab sogleich ihr Fraktionskollege Uli Lauterwasser zu bedenken. „Das erste Argument, das man dann hört, ist, dass es laut für die Anwohner ist“, weiß auch Jens Knittel, der aber zusicherte, in der Sache auf den Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling zuzugehen.