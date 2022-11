Zu viel Profit im Spiel? Harsche Kritik am Deponie-Betrieb

Die Abrissarbeiten sind in vollem Gange: Alte Gewächshäuser verschwinden am Ortsrand von Murr. Die Gemeinde will dort für Unternehmen Flächen schaffen. Problemlos ist das nicht. „Wir müssen auch einiges an asbesthaltigem Material in die Entsorgung bringen“, sagt der Mitarbeiter einer Firma, die ihren Namen nicht in Zusammenhang mit der Standortsuche für eine Erddeponie im Kreis Ludwigsburg in der Zeitung lesen will. Ob in zehn Jahren in Hemmingen oder Großbottwar eine Deponie in Betrieb gehen soll – darüber wird im Kreis Ludwigsburg freilich eifrig diskutiert.