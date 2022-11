Deponiesuche im Kreis Ludwigsburg Verspielte Chancen

Was für eine Woche. An Aufreger und an Aufregung hat es nicht gefehlt. Die Suche nach einem neuen Deponiestandort lässt die Menschen auf die Barrikaden gehen. Vor allem in jenen Kommunen, die am Ende eines kreisweiten Suchlaufes am geeignetsten sein sollen – in Hemmingen und Großbottwar. Hunderte von Kritikern haben ihren Protest gegen die Pläne bei Infoveranstaltungen kundgetan. Lautstark. Tilmann Hepperle, der Geschäftsführer der Abfallverwertungsgesellschaft (AVL) des Landkreises Ludwigsburg, war an beiden Abenden nicht zu beneiden. Er wurde ausgebuht, ausgelacht und niedergeschrien. Hepperle äußerte Verständnis und versuchte zu beruhigen.