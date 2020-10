Zu Besuch bei Steinmetz Andreas Bertele in Marbach Handwerk mit Ecken und Kanten

Das ist auch das Hauptgeschäft: das Anbringen der Inschrift auf Grabmälern. Die Steine werden dagegen oft schon fertig geliefert: Meist aus Indien, teils auch China. „Das läuft alles über den Preis, und die sind am günstigsten“, erklärt Bertele. Er verhehlt nicht, dass ihm diese Entwicklung missfällt: „Das Motto ‚Geiz ist geil’ ist der Tod beim Grabmal.“ Der Wandel wird konkret: Bertele zeigt eine Verschlussplatte für ein Kolumbariengrab, 30 auf 30 Zentimeter groß. Der Steinmetz bringt die Inschrift darauf an. Klar, dass der Umsatz mit dieser Arbeit sich nicht mit dem beim herkömmlichen Grabstein vergleichen lässt. „Früher haben wir im Jahr an die 100 bis 110 große Grabsteine gemacht,“ weiß der Meister. Dazu kamen Zweit- und Nachbeschriftungen, wenn eine weitere Person bestattet wurde. „Heute haben wir noch 25 bis 30.“ Auch die Statistik ist eindeutig. In Deutschland geht der Trend eindeutig hin zu weniger betreuungsintensiven Grabstätten.

Das liegt daran, dass die Mobilität wächst. Angehörige leben oft nicht mehr am Ort. Manchmal erfolgt ein Bruch auch schon früher: „Wir haben immer mehr Auflösungen von Gräbern noch vor Ablauf der Belegungsfrist.“ Das sei zwar auch eine Verdienstmöglichkeit, allerdings sieht der Steinmetz diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. „Wir bringen den Grabstein zu einer Firma, die diesen dann schreddert und für den nicht qualifizierten Wegebau verwendet.“ Die Zukunft der Steinmetze stecke voller Herausforderungen. Eine Chance für das Handwerk bestünde eventuell in Spezialisierungen, etwa für Arbeiten im Innenausbau. Trotz allem gewinnt Bertele seinem Beruf unverändert viel Positives ab. Er hat früher, als die Kommunen mehr Geld übrig hatten, an Denkmälern und Restaurierungen mitgearbeitet, unter anderem auch am Marbacher Rathaus. Ein Highlight sei auch der Obelisk in der Schlossanlage Monrepos gewesen.

In einer Ecke der Werkstatt findet sich, in Stein, der Spruch „Ecken und Kanten sind des Steinmetzen Anverwandten“. Ecken und Kanten musste Bertele in seinen vielen Berufsjahren einige meistern. Doch sein Handwerk verschafft in allem Wandel weiterhin eine ganz besondere Befriedigung. Andreas Bertele blickt über die Steine: „Das Schöne ist: Alles, was du machst, kannst du deinen Enkeln noch zeigen. Etwas, das bleibt.“