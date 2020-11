Zinsser Gewerbegebiet in Murr Fabrikgelände neues Leben eingehaucht

Florian Gärtner ist Miteigentümer und zugleich Verwalter des heutigen Gewerbeparks. Bereits seit 1901 ist das Gelände im Besitz seiner Familie. „Mein Urgroßvater Ludwig Zinsser hat damals die Hahn’sche Mühle gekauft, eine Holzmehlmühle, und das Gelände anschließend nach und nach um- und aufgebaut zu einer Holzmehl-Fabrik“, berichtet er und blickt auf die Rückseite des großen Backsteingebäudes, von dem an vielen Stellen der Putz bröckelt und bei dem man eindeutig sieht: Es hatte schon einmal bessere Zeiten. Welche, in denen Holzmehl mega gefragt war. In denen Bakelit-Schalter, Linoleum und Raufasertapeten Hochkonjunktur hatten. In den 50er Jahren stellte man mit der Mühle in Murr gar die größte Holzmühle Europas – und produzierte, was das Zeug hielt. Damit die Ware am Ende auch zum Kunden kam, verlegte man ein eigenes Schienennetz durch das Areal, die eigene Schlosserei baute gar eine eigene Rangiermaschine, sodass die Jutesäcke schließlich voller Holzmehl direkt vom Speicher aus in die Waggons rutschen konnten. „Damals gab es hier sogar eine eigene Betriebsfeuerwehr. Die hat man aber auch gebraucht, denn es kam hier auch zu Holzstaub-Explosionen. Insgesamt gab es zwei Großbrände mit Verpuffungen, bei denen auch Menschen ums Leben gekommen sind“, blickt Florian Gärtner zurück.