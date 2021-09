ZDF-Thriller „Sarah Kohr – Stiller Tod“ Sarah Kohr, die etwas andere Actionheldin

Duelle auf Leben und Tod

Die Rückblende beginnt im Hamburger Institut zur Beseitigung chemischer Kampfstoffe: Eine Frau (Natalia Rudziewicz) entführt den Chef (Kai Wiesinger) der Einrichtung mitsamt der Saringranate, die der Mann gerade entschärfen will. Um zu vermeiden, dass in der Stadt eine Panik ausbricht, will Staatsanwalt Mehring (Herbert Knaup) die Bedrohung unterm Radar halten und setzt seine beste Frau auf den Fall an. Sarah Kohr braucht nicht lange, um rauszufinden, dass die Entführung bloß fingiert ist.