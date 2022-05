ZDF-Serie „Wendehammer“ Stress und Leichen in der Vorstadt

Das Ärgerlichste am Ärger des Alltags ist ja der Umstand, dass man heimlich weiß, dass man sich über Nichtigkeiten nicht ärgern sollte, sich aber trotzdem aufregt. Wo ist das Handy schon wieder hingekommen? Was und wann war noch mal der Termin, an den man sich nur vage erinnert – was Amtliches, was Zahnärztliches, ein Geburtstag? Und warum ist der Hund immer so nass, wenn er aus dem Wasser kommt? Auch mit solchen Problemen schlagen sich die Vorstadtbewohner in der sechsteiligen ZDF-Serie „Wendehammer“ herum.