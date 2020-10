Zahnärzte am Rosenweg in Kirchberg gehen neue Wege Mund auf, Stäbchen rein und Lebensretter sein

Knochenmarkspender werden kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der weitgehend gesund ist. Die Typisierung ist außerdem kostenfrei. Wichtig sei ihr aber eines, so Nina Glaser: „Wenn ich mich als Spender registrieren lasse, sollte ich auch dazu bereit sein, im Ernstfall zu spenden.“ Damit sollte sich jeder schon im Vorfeld auseinandersetzen. Allerdings gibt es auch viele Sorgen und Befürchtungen, die überholt sind wie Wulf Kramer weiß: „In über 80 Prozent der Fällen können die Stammzellen durch eine Blutwäsche gewonnen werden.“ Eine Operation am Becken – und nicht etwa am Rückenmark - ist nur selten nötig. „Außerdem werden die Spender durch den Verein rund um die Uhr begleitet und betreut.“

Mit dem Typisierungsstützpunkt in ihrer Praxis leistet die Kirchberger Praxis Pionierarbeit. Die nächsten öffentlichen Stützpunkte befinden sich erst wieder in Stuttgart, Augsburg und Mannheim. „Es ging uns auch darum, dass sich die Idee weiter verbreitet“, so Nina Glaser. Schön wäre es, wenn sich weitere Mediziner im ländlichen Raum anschließen würden. Dr. Wulf Kramer ist jedenfalls schon gespannt auf die Erweiterung des Angebots, wie er mit einem Augenzwinkern erklärt: „Die Wangen in den Fokus zu nehmen ist für mich auch etwas was Neues.“ Als kleiner Bonus können die Lebensretter auch verkünden: Er hat gar nicht gebohrt!

Wer die Typisierung nutzen möchte, kann unter der Telefonnummer 0 71 44 / 3 73 64 direkt einen Termin bei den Zahnärzten am Rosenweg vereinbaren. Praxen, die selbst zum Typisierungsstützpunkt werden wollen, können sich an Manda Stöckel vom VKS via m.stoeckel@vks-deutschland.de wenden.