Zahlen aus Marbach und Steinheim E-Mobilität befindet sich im Aufwind

Ausbau auch in Kleinbottwar und Höpfigheim geplant

In Steinheim kann man hingegen auf eine längere Erfahrung mit dem Thema zurückgreifen. Im Herbst 2016 wurde die AC-Ladesäule mit zwei Punkten auf dem Klosterpakplatz eingeweiht. Die Nutzerzahlen seien seitdem kontinuierlich gestiegen, erklärt Michael Knöpfle, der stellvertretende Leiter des Bauamts. Gerade in letzter Zeit sei eine deutliche Zunahme der Ladevorgänge zu beobachten. Die Kommune würde ihr Angebot auch gerne noch ausweiten und in der Kernstadt zwei sowie in Kleinbottwar und Höpfigheim jeweils eine kombinierte AC/DC-Ladestation installieren. Doch dieses Vorhaben hänge seit Jahren in der Warteschleife, bedauert Michael Knöpfle. Bei den DC-Systemen sei bislang kein geeichtes Messinstrument für die Stromabgabe auf dem Markt (siehe Text unten). Deshalb lasse man Vorsicht bei der Angelegenheit walten, um die Zuschüsse nicht zu gefährden. „Es geht hier um eine Investition von 230 000 Euro, wovon rund 75 000 Euro über Fördermittel finanziert werden sollen“, erklärt der Vize-Chef des Bauamts, der darauf hinweist, dass man derzeit in Steinheim aber auch anderweitig sein Auto schnell mit Strom betanken kann: Beim Kaufland sei eine DC-Ladestelle aufgebaut.

So oder so kann Knöpfle eine Fahrt mit dem E-Auto nur empfehlen. Zumindest was den Einsatz auf kurzen Strecken angeht. Die Verwaltung könne auf zwei Fahrzeuge zurückgreifen, die via Batterie betrieben werden. „Die laufen sehr gut. Im Stadtgebiet funktioniert das“, lautet sein Resümee.