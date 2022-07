Würzburg verbietet Ballermann-Hit „Wir sind keine Sittenpolizei“ – so äußert sich die Stadt

Volksfeste sorgen derzeit immer wieder für deutschlandweite Schlagzeilen. Diesmal ist aber nicht das Stuttgarter Frühlingsfest mit Sexismus-Debatten im Fokus, sondern das diesjährige Kilian-Volksfest in Würzburg – und aus anderen Gründen: Dort darf der Ballermann-Hit „Layla“ von DJ Robin & Schürze nicht gespielt werden, hieß es am Montag seitens der Stadtverwaltung. Sie erklärte ihn für zu sexistisch. Wegen Zeilen wie „Ich hab ‚nen Puff’ und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler“, steht das Lied – übrigens ein echter Charterfolg – in der Kritik. Doch was ist mit anderen Liedern mit möglicherweise problematischen Textzeilen und wer entscheidet in Würzburg im Zweifel darüber?