Wolfgang Schorlau über Wolfgang Dauner Mein Freund, der große Grenzgänger

Er erlebte Krieg und Kriegsende in Stuttgart. Er ergriff die neue Freiheit buchstäblich mit beiden Händen, schlich sich als Halbwüchsiger in die Clubs der amerikanischen Armee und spürte, dass diese neue Musik, der Jazz, der Inbegriff der Freiheit und seiner Sehnsucht war. Von dem Augenblick an, als er zum ersten Mal Benny Goodman hörte, wusste er, dass es genau diese Art von Musik war, die er spielen wollte, und er verfolgte dieses Ziel trotz fast unüberwindlicher Hürden mit einer beneidenswerten Hartnäckigkeit und Energie.

In den muffigen fünfziger Jahren, als Jazz für meisten Deutschen verachtete „Negermusik“ war, spielte er sie in den verrauchten Clubs der Altstadt. Er bereitete die Rebellion von 1968 mit vor, indem er musikalische und künstlerische Grenzen, nein, nicht überschritt, sondern niederriss, wo er sie sah oder auch nur vermutete. Mit Albert Mangelsdorff war er die musikalische deutsche Ikone dieser Zeit. Sein ganzes Leben kämpfte er gegen die dämliche Unterscheidung von E- und U-Musik, von der selbst heute noch manche Dummköpfe glauben, es gäbe sie wirklich. Er widerlegte diesen Unsinn, indem er sich leichtfüßig, elegant und gekonnt zwischen Jazz und Klassik, zwischen Rock und Filmmusik bewegte.

Er sprengte bestehende Rahmen und setzte zugleich neue Maßstäbe. Er verband europäische Klassik mit Jazz. Er schrieb die „Urschrei“-Oper. Meine Lieblingspassage daraus lautet: „Musik ist das Schönste / wir spielten erst für den Klerus / dann für die Fürsten / dann für das Bürgertum / dann für die Arbeiterklasse /jetzt für den Rechnungshof.“

Und jetzt, lieber Wolfgang? Für wen und wo spielst du jetzt?

Natürlich, ich weiß, es gibt kein Jenseits. Doch wenn wir kurz, wirklich nur für einen Augenblick denken, es wäre anders und es gäbe doch eines, dann stelle ich es mir so vor: Wolfgang Dauner sitzt auf einem Gartenstuhl, und als er mich kommen sieht, schaut er mit gespieltem Ärger auf seine Armbanduhr. „Hi, du hast dir aber viel Zeit gelassen“, sagt er und lacht dieses verschmitzte Lachen, das ich so an ihm mag. Ein himmlisches Wesen bringt uns eine Flasche Wein und zwei Gläser.

Wir trinken auf die neue Zeit, und ich erkundige mich, wie es hier so läuft. Dann setzt er sich an den großen Bösendorfer-Flügel, der es, weiß der Teufel wie, auch hierher geschafft hat. Er schlägt die ersten Töne an, und als ich sein berühmtes „Drachenburg für R“ erkenne, setze ich mich. Ich hebe den Kopf. Höre ihm zu. Wie schon so oft. Und bin im Himmel.