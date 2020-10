Wo das Virus sich ausbreitet Altenheime lösen die Schulen ab

Während die Kurve in Schulen und Kindergärten zuletzt abflaute, gehe es derzeit in anderen Bereichen mit den Zahlen aufwärts. Der Pressesprecher nennt dabei explizit das „Geschehen in Sportvereinen, Gemeinschaftsunterkünften, zum Beispiel für Asylbewerber, und weiterhin in Alten- und Pflegeheimen sowie vereinzelt in Firmen“. Sehr häufig scheine es auch so zu sein, „dass sich Einzelne nach Feierabend treffen und dann nicht nur Freundlich- und Geselligkeiten, sondern auch Coronaviren austauschen“. Letztendlich sehe man also „alle Maßnahmen, die direkte Kontakte unterbinden“, als positiv an.