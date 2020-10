Erneuter Lockdown in der Region Resignation in der Gastronomie und Existenzsorgen in der Kulturszene

Tatsächlich haben einige Gastronomen schon mit der Schließung gerechnet, wie etwa Debora Parra mit ihrem i-Dipfele in Marbach: „Es war kein Schock für mich.“ Sie weise schon seit 14 Tagen ihre Kunden auf den Abhol- und Lieferservice hin: „Zum Glück habe ich treue Stammgäste. Wir haben es im Frühjahr geschafft und schaffen das jetzt auch gemeinsam.“ Zum Glück könne man auf die Strukturen und Konzepte zurückgreifen. So geht es auch Mahir Kizilbel vom Mille Miglia in Murr: „Ich habe es geahnt und den Lieferservice daher stärker in den Fokus gestellt.“ Die Sommersaison im Eiscafé sei gut gelaufen, was auch sowieso sein Hauptgeschäft sei. Sonst schließe er ja auch über den Winter ganz: „Aber unsere Küche ist so stark nachgefragt, dass wir ab dem 2. November wieder dabei sind.“