Winzerhäuser Gewölbekeller soll erhalten bleiben In Ruine schlummernder Schatz soll zugänglich werden

Großbottwar-Winzerhausen - Einst gingen die Menschen im Gasthaus Traube im Herzen Winzerhausens ein und aus. Davon ist nichts mehr zu sehen: Das Gebäude an der Ecke Grönerstraße/Auensteiner Straße ist seit drei Jahren abgerissen, die verbliebenen Mauern gleichen seitdem einer Ruine – und bleiben unberührt, da sie das Nachbarhaus stützen. Von einem „Schandfleck“ spricht Ortsvorsteher Friedrich Link, denkt er an das Gelände. Nun könnte aber Bewegung in die Sache kommen: Der Ortschaftsrat sprach sich am Donnerstag einstimmig dafür aus, dem Gemeinderat zu empfehlen, ein Planungsbüro für die Gestaltung des Areals zu beauftragen.