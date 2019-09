Winnenden Zwei Brände in Winnenden

Alarm in Winnenden: Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer Flammen und Feuerschein im Bereich des Schulerhofs in Winnenden. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, brannten mehrere hundert Strohballen in einer Feldscheune. Um genügend Wasser an der Einsatzstelle zu haben, musste über mehr als 500 Meter eine Schlauchleitung gelegt werden. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz und einem Bagger wurde das Stroh auseinandergezogen und abgelöscht. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Man geht aber von Brandstiftung aus, heißt es. Sechs Löschfahrzeuge und 32 Mann waren im Einsatz, berichtet die Polizei. Doch es konnte nicht mehr verhindern werden, dass der Schuppen aus Wellblech, in dem ein Landwirt seine Strohballen gelagert hatte, fast vollständig zerstört wurde. Auch der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.