Bietigheim Wincent Weiss spielt in Bietigheim

Bietigheim-Bissingen - Zu Dieter Thomas Kuhn und ZZ Top strömten im Sommer Tausende Musikfans unter das Viadukt in Bietigheim. Weil die erste Auflage der Konzertreihe „Live am Viadukt“ so großen Anklang fand, wird sie im kommenden Jahr fortgesetzt. Der erste Künstler steht auch schon fest: Wincent Weiss wird am Donnerstag, 25. Juni 2020, auf dem Festplatz spielen. Weiss gehört derzeit zu den erfolgreichsten Musikern, die die deutsche Szene zu bieten hat. Seine Hits wie „Feuerwerk“, „An Wunder“ und „Musik sein“ erreichen auf den gängigen Internet-Musik-Portalen Millionen Klicks. Sein Debütalbum „Irgendwas gegen die Stille“ wurde mit Platin ausgezeichnet. Auch im Radio werden seine Lieder hoch und runter gespielt.