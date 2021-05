Wetter bereitet Probleme Kälte und Regen beeinträchtigen die Ernte

Anders als 2020 hätten die Erntehelfer nicht mit dem Flugzeug eingeflogen werden müssen, sondern hätten ihre Anreise in Eigenregie mit Bussen und Autos regeln können. Dafür sei der Bürokratieaufwand größer geworden, beklagt Christian Melzheimer. Bereits zu Hause in Polen und Rumänien hätten die Männer und Frauen einen Schnelltest machen und das Ergebnis per Smartphone nach Deutschland schicken müssen. Bei ihrer Ankunft in Rielingshausen seien sie erneut getestet worden, anschließend seien fünf Tage Arbeitsquarantäne vorgeschrieben gewesen. Erst nach einem weiteren Test hätten die Erntehelfer dann eingesetzt werden dürfen. „Das ist teilweise schwer zu vermitteln, zumal in Rumänien noch 20 Leute zusammen feiern dürfen“, erzählt Christian Melzheimer.