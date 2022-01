Weltstar aus Frankreich Gaspard Ulliel nach Skiunfall gestorben

Paris - Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist am Mittwoch im Alter von 37 Jahren nach einem Skiunfall gestorben. Das teilte seine Familie in einer kurzen Erklärung mit. International bekannt wurde Ulliel durch seine Darstellung des berühmten Kannibalen in „Hannibal Rising - Wie alles begann“ aus dem Jahr 2007. Zuletzt hatte er eine Hauptrolle in der im März startenden Marvel-Fernsehserie „Moon Knight“.