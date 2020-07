Weitere Messanlagen gewünscht Bei Tempokontrollen hapert’s am Personal

Aktuelle Messungen durch das Landratsamt Ludwigsburg erhärten die Einschätzung von Seiberling im Wesentlichen. Bei Kontrollen in der Erdmannhäuser Straße und in der Poppenweiler Straße wurden am Morgen des 22. Juni etwas mehr als 400 Fahrzeuge erfasst. Kein einziges davon hatte mehr als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho. Etwas anders das Bild in der Schillerstraße, wo am selben Tag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr geblitzt wurde. Von 1938 Autos, Lastwagen und Co. waren 107 zu schnell unterwegs, also ganz grob überschlagen jedes 20. Fahrzeug. Der unrühmliche Spitzenreiter brachte es auf Tempo 54 – was aber immer noch weit entfernt ist von den 80 Sachen, die Jürgen Waser dort gefühlt wahrgenommen hat.