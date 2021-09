Weindörfle Benningen Wein, Wanderung und Wissenswertes

Benningen - Fast schon wie bestellt fährt die „Weinprinzessin“ auf dem Neckar vorbei – und ersetzt so ein Stück weit die krankheitsbedingt ausgefallene Weinprinzessin Franziska Pfizenmayer. Doch Wolfgang Klein, Vorstand des Benninger Musikvereins und Organisator des Weindörfle, lässt sich von so etwas nicht erschüttern. Unermüdlich bewirten und unterhalten die Musiker die zahlreich strömenden Gäste. „Schon zum Gottesdienst sind so viele gekommen wie noch nie“, freut sich Klein. Möglich sei das nur durch die vielen Helfer und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bei der Vorbereitung, allen voran Sarah Lanig aus dem Verwaltungsteam.