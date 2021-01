„Wengerter auf Probe“ in Benningen Zweite Runde für den Nachwuchs

Zwar achten die beiden Macher von „Wengerter auf Probe“ darauf, dass der Nachwuchs in Weinbergen arbeitet, die auch gleich im ersten Jahr Ertrag bringen. „Es kann ja nicht sein, dass man schafft und im Herbst nur dem Nachbarn bei der Lese zuschauen kann.“, so Heim. Dennoch gibt es in der idyllischen Lage am Neckar auch jetzt schon Stückle, in die noch weitaus mehr Arbeit gesteckt werden muss. Etwa ein gerodeter Weinberg, bei dem sich Martin Heim und Werner Widmaier wünschen würden, ihn mit Querterrassen neu aufzubauen. „Das wird dann mal eine gesonderte Aktion“, sind sie sich einig und würden sich über Helfer freuen.