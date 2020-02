Wein Lese Tage gehen am Sonntag in Runde zwei Symbiose aus Wein und Literatur kommt an

Besser hätte der erste Tag der Winterweinmesse kaum laufen können. Schon zur Eröffnung der Wein Lese Tage am Samstagnachmittag drängten die Besucher in die Marbacher Stadthalle, wo 15 Winzer und Genossenschaften an diesem Wochenende mehr als 100 Weine zur Verkostung anbieten und sich 16 regionale Aussteller präsentieren.