Der Marbacher Weihnachtsmarkt ist am Donnerstagabend eröffnet worden. Vier Tage lang wird die heimelige Budenstadt auf dem Burgplatz zur Wohlfühloase. Gäste sollten auch an die Umwelt denken. Da es in der Innenstadt ein Verbot von Einweggeschirr gibt, dürfte eine selbst mitgebrachte Tasse für Glühwein oder Punsch von Vorteil sein. Oder man kauft sich ein Trinkgefäß eben kurzerhand vor Ort, raten die Veranstalter. Organisiert wird die gemütliche Einkehr vom Marbacher Stadtmarketingverein. Dessen Vorsitzende Stefanie Grams begrüßte die Gäste und wünschte ihnen viele nette Begegnungen, Freude und Entspannung vom Alltag. Mit Weihnachtsliedern unterhielt der Chor der internationalen Klasse am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium. Später gaben die Marbacher Sängerknaben ein Konzert. Nach zweijähriger coronabedingter Pause war den Besuchern anzumerken, dass sie sich über Glühweinduft, regionale Köstlichkeiten und Live-Musik freuten. Der Burgplatz-Weihnachtsmarkt ist noch bis zum Sonntag, 4. Dezember, geöffnet: Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Foto: avanti/Ralf Poller