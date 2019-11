Weihnachtsmärkte in der Umgebung Glühwein und Handwerkskunst

In wenigen Tagen beginnt die Vorweihnachtszeit und mit ihr öffnen auch die vielen kleineren und größeren Weihnachtsmärkte in der Umgebung wieder ihre Tore. Bei knapp 300 Märkten in den Städten und Gemeinden rund um Marbach und Stuttgart steht der Besucher dann schnell vor der Qual der Wahl. Trifft man sich lieber mit Familie und Freunden auf einem der kleinen, aber liebevoll gestalteten Weihnachtsmärkte in der gewohnten Umgebung? Oder nimmt man auch mal eine etwas weitere Fahrt in Kauf und besucht beispielsweise den Weihnachtsmarkt in Esslingen, der durch seinen Standort in der historischen Altstadt einen ganz besonderen Flair hat? Wir wollen Ihnen die Entscheidung etwas erleichtern und haben deshalb auf unserer Karte eine Auswahl an sehenswerten Weihnachtsmärkten direkt um Marbach und in der Region Stuttgart aufgelistet.