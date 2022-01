Weihnachtsdeko Wie lange Weihnachtsbeleuchtung? So lange darf sie bleiben

Für andere ist erst 40 Tage nach Heiligabend, am 2. Februar, der Tag, an dem sie sich von der weihnachtlichen Dekoration verabschieden. An diesem Tag wird Mariä Lichtmess gefeiert – spätestens dann ist die Weihnachtszeit vorbei. Wer den Schmuck bis Anfang Februar noch nicht abgehängt hat, kann sich an diesem Datum orientieren.