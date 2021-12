Weihnachtsbräuche Warum feiern die Briten Boxing Day?

Lesen Sie auch: Wozu brauchen wir Rituale?

Warum wird in England am Boxing Day Fußball gespielt?

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts rollte auf der Insel der Ball an Weihnachten. Bis in die 1950er Jahre wurde am Christmas Day, also am ersten Weihnachtstag, ein kompletter Spieltag ausgetragen. Nach dem Stadionbesuch gab es das Festmahl.

Aus logistischen Gründen wurde das jedoch abgeschafft. Weil Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr am 25. Dezember freibekamen, fuhren Busse und Bahnen nicht mehr. Also wich man auf den zweiten Feiertag aus, an dem seit 1966 regelmäßig gespielt wird.

Heute gibt es in England am 26. Dezember besonders viele Sportveranstaltungen - Fußball, Rugby und Cricket. Außerdem sind zahlreiche Geschäfte und die Pubs geöffnet.

Woher stammt der Brauch des Boxing Day?

Schon die frühen Christen feierten am 26. Dezember den „Stephanstag“, benannt nach dem christlichen Märtyrer Stephanus, der sich in Jerusalem um die Armen sorgte. Im Mittelalter lebte diese Tradition fort, indem zu Weihnachten Almosen gesammelt wurden. .

In Großbritannien wurde zu Weihnachten Geld für eine Armenkollekte in den Kirchen in Boxen gesammelt. Im 19. Jahrhundert erhielten viele Angestellte ihre Jahresprämien am zweiten Weihnachtstag.

Das Hauspersonal der Oberschicht wurde mit in „Boxen“ verpackten Geschenken beehrt. Handwerker erhielten mit dem Yuletide Tip, ein weihnachtliches Trinkgeld. All diese Traditionen verschmolzen schließlich zum Boxing Day.

