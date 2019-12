Weihnachtsbäume aus Rielingshausen Seit 50 Jahren dem Christbaum verpflichtet

Bereits seit Anfang November werden die grünen Freunde aus der Kultur nachgefragt und stets frisch geschlagen: „Etwa für Geschäftsleute, die sie zur weihnachtlichen Dekoration brauchen.“ Es kommen aber auch Kunden, die die Bäume in der Adventszeit in den Garten stellen. Dafür ist besonders die serbische Fichte gefragt. Die meisten Christbäume aber wechseln bei den Stirms in der Zeit zwischen dem zweiten und vierten Advent den Besitzer. Doch egal für welche Art von Baum die Kunden sich entscheiden; für alle Christbäume gilt: „Wir verwenden keine Pflanzenschutzmittel und keine Herbizide“, betonen Vater und Sohn wie aus einem Munde. Doch diese Philosophie macht den Anbau teurer: „Weil wir Gräser und Unkraut nicht mittels Chemie einfach blank machen, müssen wir von Hand ausmähen. Mit der Sense, damit die kleinen Pflanzen genügend Licht bekommen“, so Jürgen Stirm. Gerade dieses Bewusstsein jedoch schätzen die Kunden. Die Ware wird deshalb ausschließlich auf dem Hof verkauft – und nicht an den Handel weitergegeben.