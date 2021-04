Der Tunnel Hochbergfeld im Zuge der Landesstraße 1100 bei Großbottwar wird in der Nacht vom 26. auf 27. April von 20 bis maximal 5 Uhr wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über Kleinbottwar und Steinheim. Ebenfalls gesperrt werden der Tunnel Bergkelter im Zuge der Landesstraße 1125 bei Murr in der Nacht vom 27. auf den 28. April und der Tunnel Steingrube im Zuge der Landesstraße 1100 bei Murr in der darauffolgenden Nacht vom 28. auf den 29. April. Die Umleitung führt in beiden Nächten über die Ortsdurchfahrt von Murr.